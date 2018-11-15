В Челябинске объявлены НМУ, по области — ветер
В четверг, 15 ноября, в Челябинске сохраняются объявленные еще в понедельник неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов условия, сообщает Челябинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, НМУ могут держаться до 19.00 четверга. Отдельным предприятиям города рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Населению лучше не гулять долго по улицам, не заниматься на свежем воздухе спортом и пить побольше воды.
На других территориях области ветрено, и режим НМУ для них не объявляли.
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