2018-11-15T07:11:07+03:00
Спорт

Две шайбы Райана Стоа принесли победу «Трактору» в матче с «Витязем»

Американский легионер черно-белых отличился в выездном матче в Подольске
Алексей МИКУШИН
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Райан Стоа.Райан Стоа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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После поражения в Минске от местного «Динамо» (1:3), челябинцы провели очередной выездной поединок в Подольске с «Витязем». Обе команды перед матчем имели одинаковое количество очков (по 23) в своих конференциях.

Такое равенство отразилось и на счете в основное время. После трех периодов на табло светились цифры 3:3. Хотя поначалу «Трактор» вел в счете — 2:0 (голы на счету Кравцова и Стоа). «Витязь» сумел сравнять счет и выйти вперед, забросив одну из шайб даже при игре в меньшинстве. При счете 3:2 бросок Ника Бэйлена за полторы минуты до конца третьего периода вернул «Трактору» шанс на успех.

А в самом начале овертайма американский легионер челябинского клуба Райан Стоа забросил победную шайбу. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Трактора».

Челябинцы набирают 25 очков, но остается на 10 месте в Восточной конференции КХЛ.

16 ноября «Трактор» сыграет очередной выездной матч в Санкт-Петербурге против СКА (начало в 21.30, время челябинское).

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