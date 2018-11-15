2018-11-15T07:12:12+03:00
Общество

Завод раскислителей металлов построят в Магнитогорске

Губернатор Борис Дубровский проект поддержал
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Соглашение подписали руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор ООО «Завод металлургических раскислителей» Евгений Жердев.Соглашение подписали руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор ООО «Завод металлургических раскислителей» Евгений Жердев.
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Соглашение о строительстве предприятия подписано в Москве, на международной промышленной выставке «Металл-Экспо». Завод металлургических раскислителей появится на территории индустриального парка ММК. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал проект.

Соглашение подписали руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор ООО «Завод металлургических раскислителей» Евгений Жердев.

Инвестиции первого этапа — 70 млн руб. Будет создано 30 рабочих мест. В год завод будет производить до 10 тыс т раскислителей. Продукция ориентирована на внутренний и внешний рынки (страны СНГ, Европа и Азия). Предприятие планируют запустить в первом квартале 2019 года.

— Одна из задач правительства — помогать бизнесу. Подчеркну: по мере возможностей и в рамках закона. Например, с получением разрешительной документации или земель. Но главное здесь — социальный эффект от таких проектов. Это новые рабочие места для людей и новые возможности развития для территорий в целом, — сказал Борис Дубровский.

Новый завод послужит примером промышленной кооперации между инновационными предприятиями и флагманами региональной экономики. Подобное сотрудничество позволит повысить эффективность производственных процессов, способствует диверсификации экономики Челябинской области и созданию рабочих мест.

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