2018-11-15T07:29:45+03:00
Общество

В Челябинской области городам и районам помогут погасить долги за отопление

Около 600 миллионов из областного бюджета направил на решение важной задачи губернатор Борис Дубровский
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Бюджетными деньгами будет погашен долг перед поставщиком газа — компанией «НОВАТЭК — Челябинск». Но города и районы области получат средства дотациями и бюджетными кредитами.

— Деньги из областного бюджета будут распределены между муниципалитетами. Мы исключим возможность срыва подачи тепла в дома, школы, детсады, больницы. Акцентирую: никто не снимает ответственности с глав территорий. Работа по снижению задолженности перед поставщиками ТЭР должна быть постоянной, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Итак, в территории более 322 млн руб уйдет в виде дотаций. Еще более 277 млн руб городам и районам будут выделены бюджетныцми кредитами по льготной ставке (0,1% годовых).

Сегодня задолженность за газ — 1,6 млрд руб (в прошлом году на это же время — 1 млрд руб). Долг за транспортировку газа перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» — 198,5 млн руб (в прошлом году — 170 млн).

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