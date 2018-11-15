Силач из Челябинска Игорь Попов удержал на голове книжный шкаф

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-15T07:34:46+03:00

Шоу было приурочено к 120-летию «публичной» библиотеки

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Необычный подарок к своему 120-летнему юбилею преподнесла посетителям Челябинская областная универсальная научная библиотека. Читатели побывали на встрече с артистом цирка уральским богатырем Игорем Поповым, сообщает пресс-служба Публички.

— Встреча с рекордсменом Книги рекордов России проходила в рамках нового проекта «ФизКультура чтения», который должен поднять интерес жителей города к чтению на примере успешных спортсменов, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» организатор проекта Екатерина Париева.

Необычный снаряд остался в подарок библиотеке.

Всем читателям Публички и любителям буккроссинга Игорь Попов подарил шкаф со 120 книгами. Чтобы показать, какая это большая коллекция, Игорь Попов поставил шкаф себе на лоб и балансировал тяжелой ношей в течение десяти секунд.

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