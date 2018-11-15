Живой учебник истории Южного Урала. Губернатор поздравил Миасс с 245-летием

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-15T07:47:29+03:00

Миасс - это не только промышленность, но и потрясающая природа. Фото: gubernator74.ru

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Красивому южноуральскому городу Миасс исполняется 245 лет. Торжества пройдут в предстоящие выходные дни.

Губернатор Борис Дубровский поздравил горожан с большой датой:

«Искренне поздравляю вас с юбилеем города! По нему можно изучать уральскую историю, двигаясь вдоль Золотой долины от старых купеческих особняков и советского соцгорода к современным жилым кварталам. В нем переплелось множество профессий — это город автозаводцев и ракетостроителей, программистов и краснодеревщиков, машиностроителей и энергетиков, ученых и поэтов. Это многообразие дает человеку возможность найти себя, стать профессионалом, организовать свое дело, добиться успехов в спорте, культуре, образовании, строить смелые жизненные планы для себя и своих детей. Пусть эти планы сбываются! Желаю всем жителям Миасса удачи, здоровья и благополучия!».

Основные торжества назначены на 16 ноября. В ДК автомобилестроителей пройдет городской торжественный прием, а также церемония вступление главы Миасса Григория Тонких в должность.

17 и 18 ноября в Миассе пройдут народные гуляния, концерты.