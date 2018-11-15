Активисты проверили сомнительные точки продажи незамерзайки в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-15T07:58:12+03:00

Ни один продавец не смог показать документы качества на товар

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С наступлением холодов в Челябинске появились мобильные точки торговли незамерзайкой. Их и проверили активисты регионального отделения ОНФ.

— В прошлом году сомнительную жидкость продавали в трехлитровках по 50 рублей, а в этом уже в пятилитровках по 100 рублей. Тара, цвет продукта и запах абсолютно идентичны. Отличия лишь в производителе и оформлении этикетки. Кое-где стеклоомывающую жидкость продают даже в киоске с овощами и фруктами. Это является явным нарушением санитарных норм, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» эксперт ОНФ Олег Гудимов.

Незамерзайку подают даже в киосках с фруктами и овощами. Фото: пресс-служба ОНФ.

— Единственный разрешенный компонент для создания незамерзайки — изопропил. В России его производят только два предприятия. Зимняя стеклоомывающая жидкость на изопропиле не может стоить 100 и даже 200 рублей. А при производстве фальсификатов используют опасный для жизни и здоровья метанол, — замечает Гудимов.

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