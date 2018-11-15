2018-11-15T08:51:33+03:00
Происшествия

Уволенный сотрудник пробрался ночью на работу и обокрал родное предприятие в Челябинской области

Найти преступника помогли записи видеокамер
Лидия ПЕСКОВА
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Лица преступников запечатлели видеокамеры.Лица преступников запечатлели видеокамеры.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция задержала 38-летнего рецидивиста, который обокрал предприятие, где раньше работал, и его подельника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники одного из предприятий в Златоусте сообщили в полицию, что ночью кто-то пробрался на территорию их компании, залез в салон МАЗ и похитил радиостанцию и магнитолу. Кроме того, пропали две видеокамеры со стены административного здания. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

— Сотрудники полиции изъяли с места преступления видеозапись и нашли вора. Им оказался 38-летний, уже судимый сотрудник этого предприятия. Незадолго до этого он уволился. А в ту ночь, напившись, вернулся на работу с подельником, чтобы что-то украсть, — рассказывают в главке.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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