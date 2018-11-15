Две легковушки столкнулись на трассе в Челябинской области — погибла девушка-пассажирка
Еще три человека в больнице
Фото: Троицкое телевидение.
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Авария случилась около шести часов вечера в среду, 14 ноября. На Бурумбайском мосту в троицком поселке Южный лоб в лоб столкнулись Mercedes и Daewoo Nexia, рассказал журналистам сотрудник местной полиции.
По словам полицейского, при столкновении серьезно пострадали три человека — их пришлось срочно везти в больницу. Одна из пассажирок — молодая девушка — погибла на месте.
По непроверенным данным, водитель, который стал виновником ДТП, был пьяным.
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