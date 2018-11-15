Изрезавший продавщицу торгового павильона мужчина задержан на Южном Урале
В Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство сотрудницы торгового павильона, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Инцидент произошел еще 9 ноября в Кыштыме. Преступник напал на женщину утром. Местные жители вовремя вызвали «скорую помощь», благодаря экстренной госпитализации даму удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Задержанному 30-летнему жителю Кыштыма, который в момент нападения на продавщицу был пьян, грозит лишение свободы. Мужчина взят под стражу. Мотивы его преступления пока не ясны.
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