2018-11-15T09:47:10+03:00
Происшествия

Изрезавший продавщицу торгового павильона мужчина задержан на Южном Урале

За покушение на убийство ему грозит тюремный срок
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина так и не смог сказать, почему напал на продавщицу.Мужчина так и не смог сказать, почему напал на продавщицу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство сотрудницы торгового павильона, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел еще 9 ноября в Кыштыме. Преступник напал на женщину утром. Местные жители вовремя вызвали «скорую помощь», благодаря экстренной госпитализации даму удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Задержанному 30-летнему жителю Кыштыма, который в момент нападения на продавщицу был пьян, грозит лишение свободы. Мужчина взят под стражу. Мотивы его преступления пока не ясны.

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