Легковушка едва не вылетела с моста в Челябинске
Авария в ночь на 15 ноября в Тракторозаводском районе Челябинска. По Меридиану летела Lada Kalina. Водитель потерял управление, машину стало заносить. В один момент онп протаранила ограждение: еще чуть-чуть и рухнула бы с моста на нижний ярус дороги.
За рулем был был 26-летний водитель. На пассажирском — его 21-летний товарищ. Оба живы, но травмированы. Хотя увечья могли быть и тяжелее, если бы машина все-таки вылетела с моста.
— Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
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