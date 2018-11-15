Легковушка едва не вылетела с моста в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-15T10:07:03+03:00

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Авария в ночь на 15 ноября в Тракторозаводском районе Челябинска. По Меридиану летела Lada Kalina. Водитель потерял управление, машину стало заносить. В один момент онп протаранила ограждение: еще чуть-чуть и рухнула бы с моста на нижний ярус дороги.

За рулем был был 26-летний водитель. На пассажирском — его 21-летний товарищ. Оба живы, но травмированы. Хотя увечья могли быть и тяжелее, если бы машина все-таки вылетела с моста.

— Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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