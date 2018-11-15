«Газель» опрокинулась набок в тройной аварии в центре Челябинске
ДТП случилось на перекрестке
Все случилось неподалеку от рынка «Советский». Фото: Ирина Аверенкова
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Столкновение произошло днем 15 ноября в Челябинска. На улице Курчатова столкнулись сразу три машины. Одна зи них — грузовая «Газель» — опрокинулась набок.
На кадре с места аварии видно, что рядом с грузовиком стоят еще пару покореженных иномарок. Серьезных травм, очевидно, удалось избежать: водители машин прохаживаются рядом, осматривая место ДТП.
В обстоятельствах столкновения разберется ГИБДД Челябинска.
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