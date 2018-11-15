2018-11-15T12:10:41+03:00
Происшествия

Жители Челябинской области снова почувствовали землетрясение

Подземная волна докатилась от Катав-Ивановска до Магнитогорска
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Жители Челябинской области чувствуют подземные толчки уже третий месяц подряд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Жители Челябинской области чувствуют подземные толчки уже третий месяц подряд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
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Жители Катав-Ивановска сообщают в соцсетях о сильных подземных толчках. Первый раз тряхнуло в пять часов утра 15 ноября. Люди пишут, что услышали грохот, а потом под землей прокатилась волна.

Второй толчок катав-ивановцы почувствовали в 12:49.

— В больнице хорошо тряхнуло, аж потолок осыпался, — пишет жительница Катав-Ивановска Евгения Баранова.

Подземные колебания почувствовали также жители Трехгорного. У одних качался диван, у других стены. Волна докатилась даже до Магнитогорска, который находится в 158 км от эпицентра землетрясения.

Напомним, землетрясение с силой толчков до 5.5 баллов произошло в Катав-Ивановском районе 5 сентября 2018 года. На этот раз, по словам местных жителей, толчки были немного слабее.

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