Заповедник «Горный Урал» получил сертификат ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-15T12:08:33+03:00

Заявку на получение высокого международного статуса направлена по поручению губернатора Бориса Дубровского

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Решение о создании заповедника этим летом принял международный фонд ЮНЕСКО на заседании Международного координационного совета в Палембангке (Индонезия).

Уникальный заповедник «Горный Урал» — это национальный парк «Таганай», Аршинский заказник, озеро Тургояк, озеро Серебры, озеро Уфимское, река Киалим, река Куштумга, урочище «Луковая поляна». В резерват так же включены часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского округов и часть Кусинского района.

Управлять особо охраняемой природной территорией будет координационный совет, созданный по поручению губернатор. В него вошли научные сотрудники, представители общественных организаций, исполнительной власти региона.

— Статус биосферного резервата придает южноуральским территориям международнон значение, что поможет сохранить уникальность и красоту нашей природы и развивать туризм, привлекая все больше иностранных гостей и повышая интерес к родным местам у жителей области, — подчеркнул Дубровский.

Во Всемирной сети биорезерватов — 686 объектов в 122 странах. В России 43 биосферных резервата 43.