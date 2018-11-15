Заповедник «Горный Урал» получил сертификат ЮНЕСКО
Решение о создании заповедника этим летом принял международный фонд ЮНЕСКО на заседании Международного координационного совета в Палембангке (Индонезия).
Уникальный заповедник «Горный Урал» — это национальный парк «Таганай», Аршинский заказник, озеро Тургояк, озеро Серебры, озеро Уфимское, река Киалим, река Куштумга, урочище «Луковая поляна». В резерват так же включены часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского округов и часть Кусинского района.
Управлять особо охраняемой природной территорией будет координационный совет, созданный по поручению губернатор. В него вошли научные сотрудники, представители общественных организаций, исполнительной власти региона.
— Статус биосферного резервата придает южноуральским территориям международнон значение, что поможет сохранить уникальность и красоту нашей природы и развивать туризм, привлекая все больше иностранных гостей и повышая интерес к родным местам у жителей области, — подчеркнул Дубровский.
Во Всемирной сети биорезерватов — 686 объектов в 122 странах. В России 43 биосферных резервата 43.