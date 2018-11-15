Суд оштрафовал жителя Миасса за прослушивание телефонных разговоров бывшей жены
Южноуралец полгода прослушивал мобильный телефон бывшей супруги, пока она не обратилась в полицию. В отношении ревнивца возбудили уголовное дело «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
На суде «шпион» признался, что летом 2018 года тайне от своей бывшей установил на ее телефон специальное приложение. С его помощью он отслеживал местоположение женщины, а также прослушивал и записывал ее разговоры.
— Обвиняемый незаконно собирал сведения о жизни бывшей супруги, которые составляли ее личную тайну, чем грубо нарушил неприкосновенность частной жизни, — сообщает пресс-служба Миасского городского суда.
Теперь мужчине придется заплатить штраф в размере 10 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
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