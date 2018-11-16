2018-11-16T04:33:57+03:00
Общество

Жители Челябинской области просят запретить детским садам прогулки во время НМУ

Это может быть опасно для аллергиков и астматиков
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители Челябинской области просят запретить прогулки в детских садах во время НМУ.Жители Челябинской области просят запретить прогулки в детских садах во время НМУ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Инициатива принадлежит жителю Магнитогорска.

— Прошу анонимно опубликовать просьбу о пересмотре обязательных прогулок в детсадах и занятий физкультурой в школах при НМУ (неблагоприятные метеоусловия — прим. автора) в нашем городе. Не секрет, они бывают часто. Иногда дышать сложно, а дети бегают на улице, вдыхая полной грудью. Во всех рекомендациях при НМУ написано воздерживаться от прогулок. Это опасно, особенно для аллергиков и астматиков, — написал горожанин в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Нашлись те, кто его поддержал:

— Я вообще в шоке! На улице пыль, смог, аж глаза ест, а дети гуляют! — высказалась Анна Крошелева.

Но большинство считает, что от НМУ никуда не спрячешься, и нужно привыкать с пеленок.

— Мои оба ребенка — аллергики. На метеоусловия и даже на выбросы они уже не реагируют. Организм ко всему привыкает. А будете растить дите, как цветочек в оранжерее, то жизни в этом городе у вас нормальной точно не получится, — написала Марьяна Иванова.

СанПиН велит каждый день гулять детсадовцам по три — четыре часа. Впрочем, многие воспитатели сами решают, вести детей на прогулку или нет, руководствуясь здравым смыслом.

СПРАВКА «КП»

Неблагоприятные метеоусловия — состояние воздуха или метеорологические условия (обычно безветренная погода), способствующие накоплению вредных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

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