2018-11-15T14:59:54+03:00
Происшествия

В Магнитогорске лучший сталевар ММК внезапно умер на рабочем месте

У мужчины случился сердечный приступ
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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О смерти работника кислородно-конвертерного цеха Максима Зоткина сообщили его коллеги. Печальная новость появилась в одной из социальных сетей.

— Сегодня утром на работе умер сталевар, работавший на агрегате «печь-ковш». У Максима Зоткина остановилось сердце, — написали участники группы «Я работаю на ММК».

Зоткин турдился на металлургическом комбинате почти 20 лет и считался самым опытным сталеваром внепечной обработки. За годы работы с жидким металлом он досконально изучил технологию выплавки и подготовил немало молодых специалистов. В прошлом году его включили в список лучших работников ММК.

Через месяц Максиму Зоткину должно было исполнится сорок лет.

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