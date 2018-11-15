В Магнитогорске лучший сталевар ММК внезапно умер на рабочем месте

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-15T14:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

О смерти работника кислородно-конвертерного цеха Максима Зоткина сообщили его коллеги. Печальная новость появилась в одной из социальных сетей.

— Сегодня утром на работе умер сталевар, работавший на агрегате «печь-ковш». У Максима Зоткина остановилось сердце, — написали участники группы «Я работаю на ММК».

Зоткин турдился на металлургическом комбинате почти 20 лет и считался самым опытным сталеваром внепечной обработки. За годы работы с жидким металлом он досконально изучил технологию выплавки и подготовил немало молодых специалистов. В прошлом году его включили в список лучших работников ММК.

Через месяц Максиму Зоткину должно было исполнится сорок лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.