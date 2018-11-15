2018-11-15T16:22:00+03:00
Экономика

Представительство ЮУТПП в Китае проверяет благонадежность китайских контрагентов

Заказчику предоставят подробный отчет о компании и руководстве
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представительство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китайской Народной Республике внедряет новое направление деятельности — подготовку отчетов о деятельности китайских предприятий, основанных на данных правительственных структур КНР.

Такой отчет содержит подробную информацию о деятельности компании, ее филиалах, руководстве, капитале, вкладах, рисках, интеллектуальной собственности и т. д., которая позволяет составить полное впечатление об организации в целом.

Напомним, представительство ЮУТПП в Китае начало свою работу в октябре этого года в Харбине. Среди основных направлений его работы — организация встреч и переговоров, участия в выставках в КНР, а также регистрация юридических лиц на территории республики и продвижение южноуральских бизнес-проектов среди ведущих инвестиционных групп Китая.

Связаться с ответственным за взаимодействие с представительством ЮУТПП в Китае Анастасией Ковалевой можно по телефонам: (351) 263-67-61, 8-963-086-20-91, e-mail: apk@tpp74.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нового мэра Челябинска выберут на закрытом совещании
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
В Магнитогорске лучший сталевар ММК внезапно умер на рабочем месте
Суд оштрафовал жителя Миасса за прослушивание телефонных разговоров бывшей жены
Заповедник «Горный Урал» получил сертификат ЮНЕСКО
Жители Челябинской области снова почувствовали землетрясение
«Газель» опрокинулась набок в тройной аварии в центре Челябинске
Легковушка едва не вылетела с моста в Челябинске
Изрезавший продавщицу торгового павильона мужчина задержан на Южном Урале
Две легковушки столкнулись на трассе в Челябинской области — погибла девушка-пассажирка
Уволенный сотрудник пробрался ночью на работу и обокрал родное предприятие в Челябинской области