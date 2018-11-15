Представительство ЮУТПП в Китае проверяет благонадежность китайских контрагентов

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-15T16:22:00+03:00

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Представительство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китайской Народной Республике внедряет новое направление деятельности — подготовку отчетов о деятельности китайских предприятий, основанных на данных правительственных структур КНР.

Такой отчет содержит подробную информацию о деятельности компании, ее филиалах, руководстве, капитале, вкладах, рисках, интеллектуальной собственности и т. д., которая позволяет составить полное впечатление об организации в целом.

Напомним, представительство ЮУТПП в Китае начало свою работу в октябре этого года в Харбине. Среди основных направлений его работы — организация встреч и переговоров, участия в выставках в КНР, а также регистрация юридических лиц на территории республики и продвижение южноуральских бизнес-проектов среди ведущих инвестиционных групп Китая.

Связаться с ответственным за взаимодействие с представительством ЮУТПП в Китае Анастасией Ковалевой можно по телефонам: (351) 263-67-61, 8-963-086-20-91, e-mail: apk@tpp74.ru.