2018-11-16T04:32:53+03:00
Дом. Семья

Житель Магнитогорска нашел в центре города и приютил у себя дома таракана

Необычный питомец живет в аквариуме
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такого таракашку приютил магнитогорец. Фото: vk.com/vkmgnВот такого таракашку приютил магнитогорец. Фото: vk.com/vkmgn
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Представьте, что повстречались вы с тараканом, паучком или еще каким насекомым. Что будете с ним делать? Кто-то — сразу тапком. Более спокойные выловят и выпустят на природу. Но есть в Челябинской области люди, которые оставляют таракашек жить у себя — в качестве домашних животных.

— Кто подскажет, что за чудище? Google говорит, что это китайский таракан. Откуда он тут? Пойман практически в центре города. В воде не тонет. Неделю просидел в аквариуме, — выложил в соцсети фото питомца житель Магнитогорска.

Специалистов по этому виду не нашлось. А вот таких же любителей насекомых оказалось предостаточно.

— Было как то-подобное, только вот зверек другой — сколопендра. Дома поймал на подоконнике. Сантиметров 10 в длину. Она ядовитая, — поделился Вячеслав Александров. — А пауков у меня не счесть. Откормил одного в прошлом году. Смотрите, какой.

А как вам такое домашнее животное? Фото: Вячеслав Александров.

А как вам такое домашнее животное? Фото: Вячеслав Александров.

Тут же девушка Валерия интересуется, чем лучше покормить паучка. У нее дома тоже один живет — с вентиляции, говорит, спустился.

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