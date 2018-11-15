Нового мэра Челябинска выберут на закрытом совещании

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-15T16:32:06+03:00

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В правительстве Челябинской области в эти минуты проходит закрытое совещание. На нем чиновники должны решить, кто станет новым мэром Челябинска.

Вновь назначенный глава Челябинска будет исполнять свои обязанности временно. Однако, если депутаты Гордумы утвердят его кандидатуру после предварительного одобрения губернатора и администрации президента, он сможет стать полноправным главой.

Напомним, Евгений Тефтелев ушел в отставку с должности мэра в четверг, 15 ноября. Наиболее вероятными претендентами на его место называют Владимира Елистратова, Наталью Котову и Алексея Лошкина.

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