2018-11-15T17:02:07+03:00
Общество

Будут ли теперь мэра Челябинска выбирать прямым народным голосованием

Об этом после отставки Евгения Тефтелева нам рассказал источник в Городской думе
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ.Фото: Андрей АБРАМОВ.
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Напомним, что на должность мэра выдвинуть свою кандидатуру может любой. Важны два критерия: возраст (не менее 21 года) и гражданство РФ. Далее специальная комиссия выберет наиболее приемлемого, подходящего на их взгляд.

Как выбирали Евгения Тефтелева четыре года назад, читайте в нашем материале «Предсказуемость на выборах главы Челябинска — это хорошо».

— А как будет на это раз? — спросили мы наш источник в Гордуме.

— 20 ноября, во вторник, состоится внеочередное заседание Городской Думы. На нем возложат обязанности на временно исполняющего обязанности главы Челябинска.

— Как далее будет избираться мэр?

— Мы решаем проблему по мере поступления. Сейчас завершим вопрос с отставкой мэра, а там уже будем определятся.

— То есть, есть вероятность, что мы вернемся к системе, когда горожане сами выбирают мэра?

— Это не связанные между собой вещи. Нам важно провести сейчас процедуру назначения временно исполняющего обязанности, который может быть на посту определенное время…

— Как долго?

— Там нет временных ограничений. Он будет нести полную ответственность, которая возложена на мэра. Но пока изменений в Уставе выборов не произошло. Глава выбирается комиссией из депутатов гордумы и представителей администрации области на конкурсной основе.

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