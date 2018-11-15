«Город достоин большего»: следующий мэр даст новый импульс развитию Челябинска

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-15T17:35:27+03:00

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Южноуральцы в социальных сетях активно комментируют отставку Евгения Тефтелева, который в четверг, 15 ноября, покинул кресло главы Челябинска. Свое отношение к этому историческому событию озвучили и политологи. Один из них Евгений Минченко полагает, что отстранение старой гвардии от управления городом вполне отвечает настроениям горожан и даст новый импульс развитию Челябинска как современного мегаполиса.

— Челябинцы оправданно считают, что их город достоин большего, и предъявляют к работе мэрии высокие требования, — говорит политолог.

По его мнению, от нового главы, кем он ни был, ждут решительных и зримых изменений к лучшему во многих сферах: в экологии, в здравоохранении, в благоустройстве Челябинска. Причем первые результаты должны быть предъявлены довольно быстро.

Для решения таких масштабных задач, считает Минченко, нужно эффективное взаимодействие нового главы города с областным правительством и лично с Борисом Дубровским.

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