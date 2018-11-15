Кресло главы Челябинска предложили Владимиру Елистратову

СЕГОДНЯ 18:48 2018-11-15T18:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил освободившееся кресло главы Челябинска Владимиру Елистратову, сообщает пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Владимир Елистратов учился в Челябинском политехническом институте (сейчас ЮУрГУ). С 1997 года работал в правительстве области, отвечал за промышленность региона. Несколько месяцев был первым заместителем генерального директора завода «Уралтрак». Потом почти семь лет трудился в министерстве промышленности и природных ресурсов области. Последние четыре года провел в команде Евгения Тефтелева, отвечая за правовые и имущественные вопросы.

Официальная отставка Евгения Тефтелева должна быть принята депутатами Городской думы 20 ноября. В этот же день народные избранники должны утвердить кандидатуру врио главы Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.