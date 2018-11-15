2018-11-15T18:53:00+03:00
Общество

Кресло главы Челябинска предложили Владимиру Елистратову

С такой инициативой выступил губернатор
Лидия ПЕСКОВА
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил освободившееся кресло главы Челябинска Владимиру Елистратову, сообщает пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Владимир Елистратов учился в Челябинском политехническом институте (сейчас ЮУрГУ). С 1997 года работал в правительстве области, отвечал за промышленность региона. Несколько месяцев был первым заместителем генерального директора завода «Уралтрак». Потом почти семь лет трудился в министерстве промышленности и природных ресурсов области. Последние четыре года провел в команде Евгения Тефтелева, отвечая за правовые и имущественные вопросы.

Официальная отставка Евгения Тефтелева должна быть принята депутатами Городской думы 20 ноября. В этот же день народные избранники должны утвердить кандидатуру врио главы Челябинска.

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