2018-11-15T19:01:20+03:00
Общество

Губернатор Борис Дубровский возглавил рейтинг медиаактивности глав регионов УрФО

В октябре в рейтинге «Медиалогии» он поднялся вверх в региональном и федеральной рейтингах
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Плюс две строки в списке губернаторов УрФО и плюс четыре стройки, до восьмого места, в федеральном рейтинге. Это — позиции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как сообщает «Медиалогия», октябрьские лидеры — это губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Упоминается так же врио главы Курганской области Вадим Шумков.

На прожвижении Дубровского в рейтинге влияние оказали последние новостные события. Например, доклад губернатора премьер-министру Дмитрию Медведеву о подготовке города к саммитам ШОЛС и БРИКС.

Укрепила позиции и отчетная пресс-конференция главы региона, состоявшаяся в цехе белой металлургии ЧТПЗ. Тогда губернатор заявил о намерении баллотироваться на выборах осенью 2019 года.

Бесспорно, укрепит позиции Бориса Дубровского удовлетворение им прошения Евгения Тефтелева об отставке с поста главы Челябинска.

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