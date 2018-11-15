На Южном Урале растет число заболевших пневмонией
На Южном Урале отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.
— С начала года в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев внебольничной пневмонии на 100 тысяч населения. Это на 14% выше среднемноголетнего уровня и на 16% выше, чем за тот же период в прошлом году, — говорят в ведомстве.
Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%). Чаще всего болезнь поражает детей школьного возраста и подростков.
Предупредить заражение помогают обычные способы профилактики. Врачи советуют:
— избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции (насморк, кашель, чихание);
— соблюдать меры личной профилактики, в том числе тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, из общественных мест;
— регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, проветривать помещения;
— следить за своим здоровьем (респираторным заболеваниям более подвержены лица со сниженным иммунитетом или с сопутствующей патологией).
Кстати, заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 14%. Случаев гриппа в Челябинской области нет.
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