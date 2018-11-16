Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:09 2018-11-16T05:09:35+03:00

Один из причастных к жестокому преступлению конвоиров покончил жизнь самоубийством

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В Челябинской области осуждены бывшие сотрудники исправительной колонии, признанные виновными в превышении должностных полномочий, приведших к смерти заключенного, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Установлено, что 21 декабря 2015 года двое сотрудников исправительного учреждения в штрафном изоляторе зафиксировали заключенного в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться. Находясь в таком положении долго, заключенный погиб. Чуть ранее двое других сотрудников избили этого заключенного, — уточняют подробности преступления в ведомстве.

Трое конвоиров, причастных к убийству, получили тюремные сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Один из обвиняемых в период следствия покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе.

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