Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области
В Челябинской области осуждены бывшие сотрудники исправительной колонии, признанные виновными в превышении должностных полномочий, приведших к смерти заключенного, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— Установлено, что 21 декабря 2015 года двое сотрудников исправительного учреждения в штрафном изоляторе зафиксировали заключенного в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться. Находясь в таком положении долго, заключенный погиб. Чуть ранее двое других сотрудников избили этого заключенного, — уточняют подробности преступления в ведомстве.
Трое конвоиров, причастных к убийству, получили тюремные сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Один из обвиняемых в период следствия покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе.
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