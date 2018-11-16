2018-11-16T05:35:43+03:00
Общество

Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области

В преддверии Нового года усилена охрана лесов
Лидия ПЕСКОВА
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Не каждое новогоднее дерево попадает в наш дом законным путем.Не каждое новогоднее дерево попадает в наш дом законным путем.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В лесах Челябинской области усилили контроль за рубкой хвойных деревьев. Браконьерам, которые решат отправиться в эти дни за соснами и за елями без разрешительных документов, грозят весомые штрафы, сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области.

— За незаконную рубку предусмотрена административная и уголовная ответственность, — напоминают в ведомстве.

Размер штрафов для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч.

Также пойманному с поличным черному лесорубу придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если он будет выше 5 тыс. рублей, на нарушителя заведут уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Тут штрафом уже не отделаться. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Сообщить о черных лесорубах можно по телефонам диспетчерской ГУ лесами: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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