2018-11-16T07:12:06+03:00
Общество

Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны

Второе место у топ-модели Ирины Шейк
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Наталья Краснова выиграла голосование. Фото журнала MaximНаталья Краснова выиграла голосование. Фото журнала Maxim
Изменить размер текста:

Журнал Maxim подвел итоги голосования за самую сексуальную женщину страны. Лидером стала Наталья Краснова — блогер и комик из Челябинска. Она набрала 9932 голоса. Ранее Краснова выступала стендап-шоу, играла в КВН, но последние пару лет ведет популярный блог в Instagram. Широкой публике она стала известна после прямой линии с Владимиров Путиным.

— Если победу нечаянно присудят мне, то самой сексуальной женщиной будет самая неидеальная: с кривыми зубами, с неправильно сросшейся после перелома стопой, с попой в метр объемом, с большим носом забавный очкарик (у меня миопия на оба глаза). И если что, я реально на номинацию приеду в домашнем, в очках, без макияжа, без утягивающего белья, чтобы все охнули, — писала у себя в аккаунте Instagram Наталья Краснова ранее.

Вторую строчку рейтинга заняла также уроженка Челябинской области Ирина Шейк. Топ-модель из Еманжелинска сейчас большую часть времени проводит в США и Европе.

Также в первую пятерку вошли блогер Настя Ивлеева, певица Вера Брежнева и актриса Наталья Рудова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Блогер «несчитово» из «прямой линии».Кто такая блогер Наташа Краснова, задавшая вопрос Путину

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области
Жители Челябинской области просят запретить детским садам прогулки во время НМУ
Житель Магнитогорска нашел в центре города и приютил у себя дома таракана
Житель Челябинска предупредил о падающих деревьях в парке Гагарина
На Южном Урале растет число заболевших пневмонией
Губернатор Борис Дубровский возглавил рейтинг медиаактивности глав регионов УрФО
Кресло главы Челябинска предложили Владимиру Елистратову
«Город достоин большего»: следующий мэр даст новый импульс развитию Челябинска
Будут ли теперь мэра Челябинска выбирать прямым народным голосованием
Нового мэра Челябинска выберут на закрытом совещании
Представительство ЮУТПП в Китае проверяет благонадежность китайских контрагентов
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
В Магнитогорске лучший сталевар ММК внезапно умер на рабочем месте
Суд оштрафовал жителя Миасса за прослушивание телефонных разговоров бывшей жены
Заповедник «Горный Урал» получил сертификат ЮНЕСКО
Жители Челябинской области снова почувствовали землетрясение
«Газель» опрокинулась набок в тройной аварии в центре Челябинске
Легковушка едва не вылетела с моста в Челябинске
Изрезавший продавщицу торгового павильона мужчина задержан на Южном Урале
Две легковушки столкнулись на трассе в Челябинской области — погибла девушка-пассажирка
Уволенный сотрудник пробрался ночью на работу и обокрал родное предприятие в Челябинской области