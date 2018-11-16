Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-16T07:12:06+03:00

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Журнал Maxim подвел итоги голосования за самую сексуальную женщину страны. Лидером стала Наталья Краснова — блогер и комик из Челябинска. Она набрала 9932 голоса. Ранее Краснова выступала стендап-шоу, играла в КВН, но последние пару лет ведет популярный блог в Instagram. Широкой публике она стала известна после прямой линии с Владимиров Путиным.

— Если победу нечаянно присудят мне, то самой сексуальной женщиной будет самая неидеальная: с кривыми зубами, с неправильно сросшейся после перелома стопой, с попой в метр объемом, с большим носом забавный очкарик (у меня миопия на оба глаза). И если что, я реально на номинацию приеду в домашнем, в очках, без макияжа, без утягивающего белья, чтобы все охнули, — писала у себя в аккаунте Instagram Наталья Краснова ранее.

Вторую строчку рейтинга заняла также уроженка Челябинской области Ирина Шейк. Топ-модель из Еманжелинска сейчас большую часть времени проводит в США и Европе.

Также в первую пятерку вошли блогер Настя Ивлеева, певица Вера Брежнева и актриса Наталья Рудова.

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