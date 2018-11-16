Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Сотрудникам Поисково-спасательного отряда Челябинской области пришлось оказывать помощь необычному человеку. Они спасли от обморожения странника, который шел пешком из Санкт-Петербурга в Тюмень, сообщает пресс-служба отряда.
Спасатели заметили идущего по трассе М-5 мужчину с явными признаками обморожения рук. Путешественника остановили и предложили помощь. 33-летний житель Тюмени рассказал, что прошел больше 2,2 тысяч километром от Питера и собирается таким же образом добраться до Тюмени.
Однако было понятно, долго на трассе он не протянет. Ходоку вызвали «скорую помощь». Мужчина согласился прервать свое путешествие и поехать в больницу.
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