УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу одного из магазинов в Челябинской области, который рекламировал себя при помощи конструкции в форме воздушного шара, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о магазине на улице Зеленый Лог в Магнитогорске, который торгует исключительно спиртными напитками.
— Закон о рекламе, который ограничивает рекламу отдельных видов товаров, распространяются также и на рекламу их продавцов, — говорят в ведомстве. — Если реклама алкоголя не может размещаться с использованием специальных конструкций на крышах зданий, то и сам магазин не имеет права рекламировать себя таким образом.
Опрос населения показал, что воздушный шар вызывал у населения конкретные образы алкогольной продукции.
За нарушение закона о рекламе магазин оштрафуют. Сомнительную конструкцию уже сняли.
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