УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-16T07:47:06+03:00

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Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу одного из магазинов в Челябинской области, который рекламировал себя при помощи конструкции в форме воздушного шара, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о магазине на улице Зеленый Лог в Магнитогорске, который торгует исключительно спиртными напитками.

— Закон о рекламе, который ограничивает рекламу отдельных видов товаров, распространяются также и на рекламу их продавцов, — говорят в ведомстве. — Если реклама алкоголя не может размещаться с использованием специальных конструкций на крышах зданий, то и сам магазин не имеет права рекламировать себя таким образом.

Опрос населения показал, что воздушный шар вызывал у населения конкретные образы алкогольной продукции.

За нарушение закона о рекламе магазин оштрафуют. Сомнительную конструкцию уже сняли.

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