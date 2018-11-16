Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
Житель Сатки отправлен в колонию за насилие в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.
Летом этого года полицейские задержали на улице пьяного жители Сатки и попросили показать документы. После медицинского освидетельствования 24-летнему гражданину хотели выписать штраф за появление в общественном месте в неподобающем виде.
— Однако парень ударил в лицо одного из полицейских. Бил своей головой и сломал патрульному нос, — уточняют подробности в ведомстве.
За применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил парня к году колонии.
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