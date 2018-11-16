Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-16T08:40:40+03:00

Патрульному сломали нос за то, что делал свою работу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Житель Сатки отправлен в колонию за насилие в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

Летом этого года полицейские задержали на улице пьяного жители Сатки и попросили показать документы. После медицинского освидетельствования 24-летнему гражданину хотели выписать штраф за появление в общественном месте в неподобающем виде.

— Однако парень ударил в лицо одного из полицейских. Бил своей головой и сломал патрульному нос, — уточняют подробности в ведомстве.

За применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил парня к году колонии.

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