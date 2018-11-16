Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Адвокат предстанет перед судом за посредничество в передаче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— По версии следствия, адвокат, представлявший интересы предпринимателя, выступил посредником при передаче взятки на сумму 16 700 долларов США (около 936 тыс. рублей) заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району г Челябинска. В обмен на деньги юрист просил вернуть бизнесмену изъятое в ходе обыска имущество и вынести отказ в возбуждении уголовного дела, — говорят в ведомстве.
Теперь он сам попал под статью. Уголовное дело в Тракторозаводский районный суд. За посредничество в передаче крупной взятки адвокату грозит крупный штраф, который может в 70 раз превысить размер самой взятки.
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