Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-16T08:58:55+03:00

Юрист надеялся закрыть уголовное дело, но сам попал под статью

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Адвокат предстанет перед судом за посредничество в передаче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— По версии следствия, адвокат, представлявший интересы предпринимателя, выступил посредником при передаче взятки на сумму 16 700 долларов США (около 936 тыс. рублей) заместителю руководителя следственного отдела по Курчатовскому району г Челябинска. В обмен на деньги юрист просил вернуть бизнесмену изъятое в ходе обыска имущество и вынести отказ в возбуждении уголовного дела, — говорят в ведомстве.

Теперь он сам попал под статью. Уголовное дело в Тракторозаводский районный суд. За посредничество в передаче крупной взятки адвокату грозит крупный штраф, который может в 70 раз превысить размер самой взятки.

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