На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-16T09:11:34+03:00

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В четверг, 15 ноября, патрулируя жилой сектор в Металлургическом районе города, наряд вневедомственной охраны заметил подозрительного человека. Мужчина явно был пьян и практически не ориентировался в пространстве. Росгвардейцы решили оказать ему помощь — доставить до дома, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

— Пытаясь установить личность мужчины, силовики обнаружили, что его уже два месяца ищут по всей России. 30-летний житель Миасса ушел из дома еще в сентябре и с тех пор не выходит на связь с родными. Все это время он находился в федеральном розыске как без вести пропавший, — уточняют в пресс-службе.

Дальнейшей судьбой мужчины займется полиция.

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