На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
В четверг, 15 ноября, патрулируя жилой сектор в Металлургическом районе города, наряд вневедомственной охраны заметил подозрительного человека. Мужчина явно был пьян и практически не ориентировался в пространстве. Росгвардейцы решили оказать ему помощь — доставить до дома, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
— Пытаясь установить личность мужчины, силовики обнаружили, что его уже два месяца ищут по всей России. 30-летний житель Миасса ушел из дома еще в сентябре и с тех пор не выходит на связь с родными. Все это время он находился в федеральном розыске как без вести пропавший, — уточняют в пресс-службе.
Дальнейшей судьбой мужчины займется полиция.
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