13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-16T09:35:58+03:00

Об этом было заявлено во время визита министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в Челябинск

Изменить размер текста: A A

Утро пятницы федеральный чиновник начал на Челябинском металлургическом комбинате. Дмитрию Кобылкину показали помольно-смесительный комплекс по переработке шлаков в композит для строительной отрасли. Далее был осмотр рельсобалочного стана «Мечела» и посещение закрытой для рекультивации городской свалки. Сопровождал министра губернатор Борис Дубровский.

Дмитрий Кобылкин заявил, что в следующем году в России запускается приоритетный федеральный проект «Экология», что в его рамках уже утверждены подпрограммы, известен круг предприятий, обязанных снизить негативное влияние на экологию. Санкции, конечно, добавляют трудностей промышленникам, но экологией нужно было заниматься давно. А сейчас есть поручение президента. Кобылкин подчеркнул, что уйти от ответственности промышленникам не удастся, что федеральные власти «знают всех поименно и будут глубоко погружаться в процесс».

Губернатор Борис Дубровский сказал, что к 2024 году Челябинск и Магнитогорск должны «выйти» из списка городов России, озвученного президентом Путиным, в которых выбросы в атмосферу очень сильные.

А депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что в недалеком будущем регион получит федеральные деньги на «зеленый вопрос». Во-первых, 2 млрд руб — на рекультивацию свалки ( в 2019 и 2020 гг). Во-вторых, еще 11 млрд — на финансирование областной программы по снижению негативного влияния на окружающую среду. Первые суммы из 11 млрд, возможно, поступят в ркгион уже весной 2019 г.