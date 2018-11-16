Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-16T09:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 111 ТБ исходящего трафика и свыше трех миллионов исходящих минут наговорили за лето корпоративные абоненты оператора Tele2. Если сложить время всех исходящих звонков, то это составит более семи лет исходящих разговоров.

Также за три летних месяца текущего бизнес-абоненты посетили года 61 регион Российской Федерации. По данным оператора, самым активным месяцем стал июнь: на него пришлось34% всех летних бизнес-поездок.

Оператор составил топ-10 регионов, в которые чаще всего этим летом ездили клиенты Tele2 из Челябинской области:

1. Кемеровская область

2. Чувашская республика

3. Липецкая область

4. Республика Башкортостан

5. Смоленская область

6. Владимирская область

7. Калужская область

8. Республика Коми

9. Ямало-Ненецкий автономный округ

10. Санкт-Петербург

Оператор проанализировал также и въезжающих в регион корпоративных абонентов. Так с командировкой Челябинскую область чаще всего посещали жители ХМАО, Москвы и Омской области.