2018-11-16T09:50:42+03:00
Общество

Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов

Столько исходящих минут абоненты наговорили только за летний период
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 111 ТБ исходящего трафика и свыше трех миллионов исходящих минут наговорили за лето корпоративные абоненты оператора Tele2. Если сложить время всех исходящих звонков, то это составит более семи лет исходящих разговоров.

Также за три летних месяца текущего бизнес-абоненты посетили года 61 регион Российской Федерации. По данным оператора, самым активным месяцем стал июнь: на него пришлось34% всех летних бизнес-поездок.

Оператор составил топ-10 регионов, в которые чаще всего этим летом ездили клиенты Tele2 из Челябинской области:

1. Кемеровская область

2. Чувашская республика

3. Липецкая область

4. Республика Башкортостан

5. Смоленская область

6. Владимирская область

7. Калужская область

8. Республика Коми

9. Ямало-Ненецкий автономный округ

10. Санкт-Петербург

Оператор проанализировал также и въезжающих в регион корпоративных абонентов. Так с командировкой Челябинскую область чаще всего посещали жители ХМАО, Москвы и Омской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи
13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем
На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области