2018-11-16T10:02:07+03:00
Общество

Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи

Пожарные устанавливают причину
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
ФОТО: МЧС.ФОТО: МЧС.
Изменить размер текста:

Под утро пятницы, 16 ноября, в промышленной зоне неподалеку от улицы Елькина загорелись склады мебельного цеха, сообщает пресс-секретарь челябинского отряда пожарных Ирина Шафеева.

Когда пожарные приехали на место, уже горели несколько боксов. По кабелям пламя ушло в башню с оборудованием одного из сотовых операторов. Огонь повредил вышку связи.

Тушить пожар приехали 13 спецмашин и 49 пожарных. При ликвидации ЧП из одного из помещений были эвакуированы 15 баллонов с пропаном. Также пожарным пришлось разбирать стены боксов.

Ситуация осложнялась тем, что пожарный гидрант находился на другой стороне улицы. Спасателям пришлось оборудовать специальные мосточки для проезда автомобилей, поэтому на дороге образовалась большая пробка.

— Причины возгорания будут устанавливать сотрудники отдела дознания. Работники расположенных в этом районе организаций не исключают, что причиной возгорания могла стать запущенная накануне котельная, подающая тепло в склады, — замечает Ирина Шафеева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов
13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем
На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области