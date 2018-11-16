Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-16T10:02:07+03:00

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Под утро пятницы, 16 ноября, в промышленной зоне неподалеку от улицы Елькина загорелись склады мебельного цеха, сообщает пресс-секретарь челябинского отряда пожарных Ирина Шафеева.

Когда пожарные приехали на место, уже горели несколько боксов. По кабелям пламя ушло в башню с оборудованием одного из сотовых операторов. Огонь повредил вышку связи.

Тушить пожар приехали 13 спецмашин и 49 пожарных. При ликвидации ЧП из одного из помещений были эвакуированы 15 баллонов с пропаном. Также пожарным пришлось разбирать стены боксов.

Ситуация осложнялась тем, что пожарный гидрант находился на другой стороне улицы. Спасателям пришлось оборудовать специальные мосточки для проезда автомобилей, поэтому на дороге образовалась большая пробка.

— Причины возгорания будут устанавливать сотрудники отдела дознания. Работники расположенных в этом районе организаций не исключают, что причиной возгорания могла стать запущенная накануне котельная, подающая тепло в склады, — замечает Ирина Шафеева.

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