2018-11-16T10:20:11+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов и клиентов сегмента малого и среднего бизнеса — открытие расчетного счета и осуществления платежей в гонконгских долларах (HKD).

Новая услуга делает более удобным сопровождение сделок с деловыми партнерами из Гонконга: клиентам Банка становится доступно совершение операций с контрагентами, в том числе, заключение контрактов, в данной валюте. Кроме того, клиенты могут перечислять в гонконгских долларах выручку на свои счета.

Банк УРАЛСИБ также предлагает клиентам открытие счетов и совершение расчетных операций в российских рублях, евро и долларах США, а также в китайских юанях, японских йенах, канадских и австралийских долларах, белорусских рублях, казахстанских тенге, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских, датских и норвежских кронах.

Генеральная лицензия Банка России № 30

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