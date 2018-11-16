2018-11-16T10:32:35+03:00
Дом. Семья

Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска

Лесной гость влетел в открытое окно автомобиля
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск Автор: Анастасия ПугачёваФото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск Автор: Анастасия Пугачёва
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Инцидент произошел в Нагайбакском районе. Птица залетела в салон машины, ударилась и потеряла сознание. Об этом в социальных сетях рассказали пассажиры иномарки.

«Мы сделали совенку искусственное дыхание. Он ожил. Но у него сломано крыло и подбит глаз. Может кто знает, где его выходят?» — пишет жительница Магнитогорска Анастасия Пугачёва.

Магнитогорцы посоветовали отвезти раненого в ветеринарную клинику. Как обычно, не обошлось без шуток. Кто-то предположил, что мудрая птица хотела отдать людям письмо из Хогвартса.

Скорее всего, пострадавшего совенка буду лечить специалисты. На просьбу о помощи уже откликнулись сотрудники зоопарка, что находится на территории горнолыжного курорта «Абзаково». Если им удастся полностью восстановить пернатого от стресса и ушибов, то его отпустят на свободу.

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