В Челябинской области годовалая девочка получила ожог, попробовав бытовую химию на вкус

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-16T11:48:11+03:00

По словам врачей, ничего жизни ребенка не угрожает. Фото: Александр ГЛУЗ

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В Коркино ребенок попал в больницу с ожогом слизистой полости рта. Инцидент произошел днем 15 ноября.

Годовалая кроха была дома с родителями. Пока те не видят, добралась до полки с бытовой химией. Открыла одну из банок и попробовала из нее какой-то порошок. Непонятное вещество защипало рот, девочка заплакала. На рев прибежала мама и тут же вызвала «скорую».

— Ребенок получил легкий ожог слизистой полости рта. Она попробовала каустическую соду. Состояние девочки стабильное, все системы работают, дыхательные функции сохранены. Врачи проводят дополнительное обследование — проверяют желудок, берут кровь на анализы. Ничего жизни ребенка не угрожает, — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

Каучтическая сода — это сильная щелочь. Ее применяют в быту во время уборки, чтобы очистить сложные загрязнения, для того, чтобы прочистить канализацию, а еще используют те, кто занимается мыловарением.

Вещество нужно использовать очень аккуратно, попадая на кожу, оно может вызвать химический ожог.

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