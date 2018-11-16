2018-11-16T12:11:31+03:00
Общество

Читателей «Комсомолки» наградили призами

В подарок самым эрудированным достались наборы для автомобилистов
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Газета «Комсомольская правда» совместно с партнером — магазином постоянных распродаж «Галамарт» — наградила победителей конкурса «Ни гвоздя, ни жезла».

Напомним, с 26 по 31 октября в ежедневных выпусках «Комсомолки» мы публиковали тематический кроссворд, посвященный Дню автомобилиста и дорожника. Читателям нужно было отгадать слова и отправить кроссворд в нашу редакцию. К 14 ноября нам поступило более сотни писем, но случайным методом определились три победителя. Им достались полезные подарки для автовладельцев.

Следите за нашими конкурсами и получайте призы!

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