В Миассе умный пес помогает хозяйке носить покупки из магазина
В сети набирает популярность видеоролик, на котором спаниель выходит из магазина с пакетом репчатого лука в зубах. На ступенях пес деловито останавливается в ожидании своей пожилой хозяйки.
Необычную парочку снял в районе жилого микрорайона «Комарово» житель Миасса.
«Вышла бабушка из магазина, а рядом с ней песик тащит в зубах кулек с луком», — пишет автор видео.
Ролик вызвал восхищение у пользователей соцсетей. Правда, у некоторых возник вопрос: «Можно ли доверить такому помощнику пакет с сосисками?»
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Собака помогает хозяйке нести продукты из магазина в Челябинской области.