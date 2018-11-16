В Миассе умный пес помогает хозяйке носить покупки из магазина

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-16T12:14:35+03:00

Фото: vk.com "По секрету в Миассе"

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В сети набирает популярность видеоролик, на котором спаниель выходит из магазина с пакетом репчатого лука в зубах. На ступенях пес деловито останавливается в ожидании своей пожилой хозяйки.

Необычную парочку снял в районе жилого микрорайона «Комарово» житель Миасса.

«Вышла бабушка из магазина, а рядом с ней песик тащит в зубах кулек с луком», — пишет автор видео.

Ролик вызвал восхищение у пользователей соцсетей. Правда, у некоторых возник вопрос: «Можно ли доверить такому помощнику пакет с сосисками?»

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