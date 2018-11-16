На Южный Урал запретили ввозить 14 тонн сливочного масла, растаявшего в пути

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-16T12:59:46+03:00

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На границе под Челябинском задержали фуру, груженую сливочным маслом, спредом, молоком и сыром. При досмотре машины пограничники обнаружили, что температура в рефрижераторе всего + 2 градуса по Цельсию.

Водитель грузовика пояснил, что щадящий режим заморозки установлен по указанию руководства, чтобы не замерзло молоко и сыр. Однако перевозчик не учел, что для остальных продуктов такая температура при перевозке недопустима. В результате 14 тонн сливочного масла изрядно подтаяли в дороге.

— В связи с этим было принято решение о возврате машины обратно в Казахстан. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения продуктов животноводства, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Челябинской области.

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