Жители Магнитогорска устроили в магазине драку со стрельбой
Происшествие произошло в среду 14 ноября в одном из магазинов на улице Бехтерева. По словам очевидцев два нетрезвых покупателя что-то не поделили между собой. На глазах у продавцов словесный конфликт перерос в вооруженный. Один из дебоширов достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову своему обидчику.
По тревоге на место ЧП прибыла группа быстрого реагирования «Варяг». Стрелок пытался накинуться на бойцов с кулаками, но него быстро недели наручники. По словам сотрудников охранного предприятия, в ходе перестрелки никто серьезно не пострадал.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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