2018-11-16T13:25:46+03:00
Происшествия

Жители Магнитогорска устроили в магазине драку со стрельбой

Нарушителей порядка обезвредили бойцы «Варяга»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Происшествие произошло в среду 14 ноября в одном из магазинов на улице Бехтерева. По словам очевидцев два нетрезвых покупателя что-то не поделили между собой. На глазах у продавцов словесный конфликт перерос в вооруженный. Один из дебоширов достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову своему обидчику.

По тревоге на место ЧП прибыла группа быстрого реагирования «Варяг». Стрелок пытался накинуться на бойцов с кулаками, но него быстро недели наручники. По словам сотрудников охранного предприятия, в ходе перестрелки никто серьезно не пострадал.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южный Урал запретили ввозить 14 тонн сливочного масла, растаявшего в пути
В Миассе умный пес помогает хозяйке носить покупки из магазина
Читателей «Комсомолки» наградили призами
В Челябинской области годовалая девочка получила ожог, попробовав бытовую химию на вкус
Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи
Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов
13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем
На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области