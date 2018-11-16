Жители Магнитогорска устроили в магазине драку со стрельбой

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-16T13:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Происшествие произошло в среду 14 ноября в одном из магазинов на улице Бехтерева. По словам очевидцев два нетрезвых покупателя что-то не поделили между собой. На глазах у продавцов словесный конфликт перерос в вооруженный. Один из дебоширов достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову своему обидчику.

По тревоге на место ЧП прибыла группа быстрого реагирования «Варяг». Стрелок пытался накинуться на бойцов с кулаками, но него быстро недели наручники. По словам сотрудников охранного предприятия, в ходе перестрелки никто серьезно не пострадал.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.