2018-11-16T14:32:50+03:00
Происшествия

В Челябинске пожарные спасли из огня двух детей и их пьяного деда

Одного ребенка увезли в реанимацию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: 3-й отряд ФПС по Челябинской областиФото: 3-й отряд ФПС по Челябинской области
Изменить размер текста:

Пожар произошел днем 16 ноября. В одном из домов по улице Барбюса загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев из окон повалил густой дым. Соседи позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы не смогли вскрыть входную дверь и проникли в жилище через окно. Сначала они вытащили на воздух мальчиков двух и пяти лет. А потом их 69-летнего дедушку. Свидетели говорят, что пенсионер был пьян. Не исключено, что пожар случился по его вине.

— Очаг возгорания находился на диване. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавшие надышались едким дымом. Всех троих увезли в больницу. Двухлетнего малыша сотрудники МЧС откачивали до приезда «скорой». Сейчас ребенок находится в реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убивший девушку и покалечивший еще троих водитель иномарки сел за руль пьяным и превысил скорость
Житель Челябинска, избивший 11-летнего школьника, предстанет перед судом
Жители Магнитогорска устроили в магазине драку со стрельбой
На Южный Урал запретили ввозить 14 тонн сливочного масла, растаявшего в пути
В Миассе умный пес помогает хозяйке носить покупки из магазина
Читателей «Комсомолки» наградили призами
В Челябинской области годовалая девочка получила ожог, попробовав бытовую химию на вкус
Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи
Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов
13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем
На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области