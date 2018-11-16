В Челябинске пожарные спасли из огня двух детей и их пьяного деда

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-16T14:32:50+03:00

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Пожар произошел днем 16 ноября. В одном из домов по улице Барбюса загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев из окон повалил густой дым. Соседи позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы не смогли вскрыть входную дверь и проникли в жилище через окно. Сначала они вытащили на воздух мальчиков двух и пяти лет. А потом их 69-летнего дедушку. Свидетели говорят, что пенсионер был пьян. Не исключено, что пожар случился по его вине.

— Очаг возгорания находился на диване. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавшие надышались едким дымом. Всех троих увезли в больницу. Двухлетнего малыша сотрудники МЧС откачивали до приезда «скорой». Сейчас ребенок находится в реанимации.

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