2018-11-16T16:11:05+03:00
Происшествия

Житель Челябинска, избивший 11-летнего школьника, предстанет перед судом

Мужчину обвиняют по статье «Угроза убийством»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который напал с кулаками на пятиклассника. В конце сентября этого года обвиняемый пришел одну из школ Металлургического района и несколько раз ударил в живот 11-летниего ребенка. Таким образом мужчина пытался «воспитать» обидчика своего сына. Накануне у мальчишек случился конфликт.

Разъяренный отец не только распускал руки, но и грозил убийством. Происходящее записала камера видеонаблюдения. А школьник после такой «беседы» с чужим папой угодил в больницу.

-Следователи собрали достаточно доказательств против обвиняемого. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщает в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Если вина челябинца будет доказана, ему грозит до двух лет тюрьмы.

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