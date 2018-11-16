Убивший девушку и покалечивший еще троих водитель иномарки сел за руль пьяным и превысил скорость
В среду, 14 ноября, на автодороге Троицк — Золотая сопка лоб в лоб столкнулись две иномарки. А в пятницу, 16 ноября, Центральный суд Челябинска постановил взять под стражу виновника этой аварии — 35-летнего водителя MERCEDES-BENZ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Установлено, что мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем DAEWOO NEXIA, в котором находились две супружеские пары. В результате 32-летняя пассажирка пострадавшей машины погибла на месте, а три ее друга получили серьезные травмы. У 34-летнего водителя DAEWOO NEXIA сотрясение мозга и открытый перелом бедра. У 21-летнего парня перелом основания черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У 19-летней девушки закрытый перелом обоих бедер со смещением и закрытый перелом лучевой кости, — говорят в прокуратуре.
Сам виновник аварии отделался переломом пальца.
Известно также, что до этоого нарушитель 26 раз нарушал правила дорожного движения, а в 2013-м году его лишили водительских прав. Автомобиль MERCEDES-BENZ он приобрел несколько дней назад и ехал по дороги с превышением скорости, пьяный.
Горе-водителю грозит семилетнее заключение.
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