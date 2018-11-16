Пьяный бесправник набросился с матом на полицейского в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-16T18:16:59+03:00

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Инцидент произошел в селе Подовинное Октябрьского района. Пьяный водитель проигнорировал знак полицейского остановиться и пролетел мимо поста ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Патрульные догнали автомобиль и попросили мужчину выйти. А тот в ответ стал публично оскорблять сотрудника дорожно-патрульной службы полиции, — замечают в пресс-службе.

Инспекторы ГИБДД пробили данные о машине и водителе по своей базе. Оказалось, 53-летнего мужчину уже не раз лишали водительских права. Тем не менее, он опять сел за руль пьяным.

На имя нарушителя составлены два протокола — за отказ остановиться и за неповиновение сотруднику полиции. Также возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».

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