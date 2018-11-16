2018-11-16T19:00:58+03:00
Общество

В субботу Челябинску обещают шквалистый ветер

Но в целом будет тепло
Лидия ПЕСКОВА
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МЧС просит не парковаться под старыми деревьями и слабо укрепленными конструкциями.МЧС просит не парковаться под старыми деревьями и слабо укрепленными конструкциями.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В субботу, 17 ноября, на Южном Урале и в самом Челябинске будет ветрено, даже слишком. По данным Челябинского гидрометцентра порывы ветра могут достигать 12-20 метров в секунду.

МЧС советует в этот день обходить подальше слабо укрепленные конструкции и не оставлять рядом с ними автомобили.

В целом день будет теплым: до +1 градуса. Тепло сохранится и в воскресенье, 18 ноября. В Челябинске будет 0…+2 градуса. Ветер станет спокойнее. В субботу и в воскресенье синоптики прогнозируют снег.

Относительное тепло сохранится до конца следующей недели.

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