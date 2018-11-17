Под Челябинском очевидцы сняли на видео крупный пожар
ЧП произошло поздним вечером 16 ноября в Сосновском районе недалеко от села Долгодеревенское. Фото и видео пожара выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как огненный фронт тянется на сотни метров.
- "Газпром" горит. Почему никто не тушит! - недоумевает за кадром автор видео.
По словам свидетелей происшествия, полыхало рядом с управлением магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Позже выяснилось, что горела трава и кустарник. Вскоре
на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Добрался ли огонь до территории управления и что стало причиной пожара, пока неизвестно.
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