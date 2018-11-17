2018-11-17T09:51:35+03:00
Происшествия

Под Челябинском очевидцы сняли на видео крупный пожар

Огонь полыхал возле управления «Газпрома»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "ЧП|ДТП Челябинск"Фото: vk.com "ЧП|ДТП Челябинск"
Изменить размер текста:

ЧП произошло поздним вечером 16 ноября в Сосновском районе недалеко от села Долгодеревенское. Фото и видео пожара выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как огненный фронт тянется на сотни метров.

- "Газпром" горит. Почему никто не тушит! - недоумевает за кадром автор видео.

По словам свидетелей происшествия, полыхало рядом с управлением магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Позже выяснилось, что горела трава и кустарник. Вскоре

на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Добрался ли огонь до территории управления и что стало причиной пожара, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южный Урал возглавил список регионов, где живут самые агрессивные водители
В Челябинске полицейский, прогуливаясь с семьей, задержал рецидивиста
В Челябинской области установили первую в мире кормушку для йети
В субботу Челябинску обещают шквалистый ветер
Пьяный бесправник набросился с матом на полицейского в Челябинской области
Убивший девушку и покалечивший еще троих водитель иномарки сел за руль пьяным и превысил скорость
Житель Челябинска, избивший 11-летнего школьника, предстанет перед судом
В Челябинске пожарные спасли из огня двух детей и их пьяного деда
Жители Магнитогорска устроили в магазине драку со стрельбой
На Южный Урал запретили ввозить 14 тонн сливочного масла, растаявшего в пути
В Миассе умный пес помогает хозяйке носить покупки из магазина
Читателей «Комсомолки» наградили призами
В Челябинской области годовалая девочка получила ожог, попробовав бытовую химию на вкус
Совёнок атаковал иномарку жительницы Магнитогорска
Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов и совершения операций в гонконгских долларах
Пожар на мебельном складе в Челябинске перекинулся на вышку сотовой связи
Более 7 лет непрерывных разговоров: оператор Tele2 озвучил активность бизнес-клиентов
13 миллиардов рублей получит Челябинская область на решение экологических проблем
На окраине Челябинска нашли пропавшего два месяца назад мужчину
Адвокат из Челябинска принес в Следственный комитет миллионную взятку в валюте
Сломавшего нос полицейскому парня посадили в колонию на год в Челябинской области
УФАС заставило магазин убрать воздушный шар с саморекламой в Челябинской области
Странника из Тюмени спасли в горах под Усть-Катавом
Блогер из Челябинска Наталья Краснова стала самой сексуальной женщиной страны
Лесники вышли на поиск черных заготовителей елок в Челябинской области
Убивших заключенного сотрудников колонии отправили на нары в Челябинской области