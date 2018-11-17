В Челябинске полицейский, прогуливаясь с семьей, задержал рецидивиста

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-17T11:19:00+03:00

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Замкомандира роты ППС Фанис Якупов находился в отпуске. Утром 15 ноября он гулял с семьей во дворе своего дома. В это время из соседнего подъезда выбежал неизвестный мужчина с папкой в руках. В след за ним на улицу выскочила женщина — все лицо в крови, в глазах паника. Она кричала, что ее ограбили.

Капитан Якупов, не долго думая, бросился за беглецом. Полицейский догнал его в соседнем дворе и удерживал до приезда опергруппы.

Позже выяснилось, что Фанис Якупов задержал грабителя-рецидивиста.

— Им оказался ранее судимый 32-летний житель Копейска. В подъезде он напал на женщину-почтальона и похитил у нее папку с деньгами, в которой находилось более 100 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, полицейские установили, что летом этого года налетчик совершил похожее преступление. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

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